В Хабаровском крае директор стройфирмы прятал технику от налоговой

В Хабаровском крае гендиректора стройфирмы из Верхнебуреинского района признали виновным в сокрытии имущества компании, за счёт которого можно было взыскать долги по налогам и страховым взносам. Руководитель пытался вывести из-под удара автотранспорт и спецтехнику почти на 11 млн рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Приговор вынес Верхнебуреинский районный суд 29 мая. По материалам дела, компания накопила налоговую недоимку более чем на 15,1 млн рублей, а налоговая уже начала процедуру принудительного взыскания через счета и имущество организации. Однако директор заявил приставам и сотрудникам УФНС, что часть техники якобы списана и больше не числится на балансе предприятия.
Суд установил, что эти сведения были ложными. Таким способом руководитель скрыл имущество ООО на сумму 10,9 млн рублей и фактически лишил налоговый орган возможности взыскать часть задолженности.
Директора признали виновным по части 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие имущества организации, за счёт которого должно взыскиваться налоговое обязательство. Ему назначили штраф 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.