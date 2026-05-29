Река на Таймыре получила официальное название Тебюлех-Сала

Название переводится как «остров у протока».

Правый приток реки Хета в Таймырском Долгано-Ненецком округе Красноярского края официально внесён в государственный каталог географических названий России. Теперь река именуется Тебюлех-Сала.

Ранее название водного объекта не было зарегистрировано. Решение приняли специалисты Росреестра после анализа картографических и справочных материалов, подтвердивших необходимость официального закрепления названия.

Гидроним имеет якутское происхождение и переводится как «остров у протока» или «остров среди рукавов реки».

Ранее мы сообщали, что рост уровня воды на реках ожидается в Красноярском крае из-за дождей.