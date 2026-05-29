Для жителей Тюменской области запустят курс по системному администрированию

Бесплатный курс «Системное администрирование» запустят в Тюменской области для начинающих системных администраторов 24 июня при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации региона.
Участники научатся устанавливать и настраивать операционные системы, в том числе Linux, сети и приложения, а также учетные записи, права доступа и безопасность.
Записаться можно до 22 июня включительно. Чтобы сделать это, необходимо зарегистрироваться на сайте в Системе электронного обучения Тюменской области, перейти на сайт Школы программирования, выбрать курс и нажать кнопку «Записаться». Обучение могут пройти жители юга региона от 17 лет. Курсы проводят в дистанционном формате.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.