В поселке Тевриз Омской области благоустроят территорию возле озера

Благоустройство территории возле озера Аптечное стартовало в поселке Тевриз. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
В августе прошлого года населенный пункт стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом «Зори Тевриза». Федеральная комиссия высоко оценила идею организации комфортного пространства около озера Аптечное.
Согласно концепции, там обновят входную группу, сделают парковки и комфортные места для отдыха, приведут в порядок лестницу, оборудуют видовые площадки и территории для проведения массовых культурных и спортивных мероприятий. Также дополнительно будут обустроены пешеходные дорожки вдоль озера к будущей лыжной базе.
На территорию уже завезли строительные материалы и технику для выполнения основных работ. Кроме того, специалисты выполнили демонтаж аварийной входной группы и лестницы к озеру. Проект является двухлетним — его реализация запланирована на 2026−2027 годы. При этом основной объем работ планируется выполнить в текущем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.