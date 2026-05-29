Выставка «Великая Всероссийская» открылась в нижегородских Пакгаузах

Всероссийская промышленная и художественная выставка проходила в Нижнем Новгороде с мая по октябрь 1896 года. Выставка занимала более 80 га территории в районе современного Парка 1 Мая в Нижнем Новгороде. Для нее было построено более 170 павильонов. Она стала первой, прошедшей вне столичных городов, крупнейшей за всю историю проведения всероссийских выставок и единственной, получившей статус «Великая».