243 безбилетника поймали в транспорте Нижнего Новгорода за май

За май 2026 года старшими контролерами Центра развития транспортных систем (ЦРТС) было составлено 275 протоколов в отношении пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в самом ведомстве.
Большая часть нарушений — 243 протокола — была оформлена за безбилетный проезд. Еще 29 протоколов инспекторы составили за использование чужой льготной транспортной карты для оплаты поездки. На сегодняшний день нижегородцы уже оплатили 178 штрафов на общую сумму почти 200 тысяч рублей.
В отношении 95 пассажиров, которые проигнорировали обязательства и не оплатили штраф в установленный законом срок, материалы были переданы в Федеральную службу судебных приставов. Теперь взыскивать с них задолженность на сумму 105 тысяч рублей будут в принудительном порядке.
