Региональный этап фестиваля ГТО состоялся в Ульяновске

Участники соревновались как в командном, так и личном зачете.

Источник: Национальные проекты России

Более 10 спортивных семей приняли участие в региональном этапе фестиваля комплекса ГТО, который прошел в Ульяновске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Состязания проходили на стадионе «Симбирск». Участники соревновались как в командном, так и личном зачете. По итогам напряженной борьбы первое место заняла семья Струлевых из Сенгилеевского района. Она представит Ульяновскую область в финале фестиваля, который пройдет 7−13 августа в Красноярске.

«Победители и призеры показали не только отличную физическую подготовку, но и настоящий командный настрой, взаимовыручку и стремление к победе. Сегодня ГТО снова в тренде: выполнять нормы могут дети с шести лет, взрослые и даже пенсионеры — возрастных ограничений нет», — отметили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.