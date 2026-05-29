Выпускники автошколы в поселке Урмары в Чувашии получили удостоверения

Выпускники автошколы ДОСААФ в поселке Урмары получили удостоверения трактористов-машинистов. Подготовка кадров для агропромышленного комплекса является одной из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики.
Всего экзамен сдавали 27 человек. По его итогам 23 человека успешно справились как с теоретической, так и с практической частью. Удостоверения трактористов-машинистов выпускники получили сразу после завершения экзаменационных испытаний.
«Управление самоходной техникой — это большая ответственность. Для эффективной и безопасной работы необходимо не только пройти обучение, но и постоянно повышать свои навыки и профессиональный уровень», — отметил начальник гостехнадзора Чувашии Владимир Димитриев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.