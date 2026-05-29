В Нижнем Новгороде приступили к строительству тоннеля от станции «Горьковская»

В Нижнем Новгороде дан старт проходке левого перегонного тоннеля от станции метро «Горьковская» до станции «Площадь Свободы», сообщает Pravda-nn.ru.
Проект продления Автозаводской линии метро реализуется в рамках социально-экономической инициативы правительства России «Инфраструктурное меню», направленной на развитие транспортной инфраструктуры и повышение комфорта граждан в российских городах.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что развитие метрополитена в крупных городах — один из приоритетов транспортной политики. Это не только комфорт и мобильность пассажиров, но и связанность районов, развитие городской среды, новый импульс для экономики.
Проект продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, по его словам, — важная часть современной транспортной инфраструктуры города. Ожидается рост пассажиропотока в верхнюю часть города, а именно на станциях «Сенная» и «Площадь Свободы», до 12,5 миллиона человек в год. Комплекс «Евдокия» приступил к работе, его задача — пройти левый перегонный тоннель протяженностью порядка 730 метров.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что такой объем работ по метростроительству ведется в Нижнем Новгороде впервые с советских времен. Он назвал это важным этапом тоннелепроходческих работ, в ходе которого свяжутся действующая линия метро и новые станции в историческом центре.
Метростроители уже построили два тоннеля общей протяженностью три километра от станции «Сенная» до площади Свободы в условиях стесненной городской застройки. Сейчас осталось пройти два тоннеля — в общей сложности около 1,5 тысячи метров, чтобы перейти к этапу строительства основных конструкций станционных комплексов на финишной прямой.
Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Евдокия» весит более 590 тонн, его длина составляет более 80 метров. Ежедневно его будут обслуживать 40 специалистов.
Специалисты группы компаний «Моспроект 3» смогли приступить к проходке после выполнения комплекса сложных работ по сооружению стартового котлована на улице Максима Горького. Для монтажной камеры разработано 15,8 тысячи кубометров грунта, смонтировано 311 тонн металлоконструкций для укрепления стен котлована.
Строительство осложнилось тем, что предварительно пришлось укреплять фундамент дома № 113 по улице Максима Горького. Специалисты пробурили 31 скважину и закачали свыше 100 тонн цементной смеси.
Генеральный директор группы компаний «Моспроект 3» Константин Матвеев сообщил, что все подготовительные работы к проходке двух тоннелей от станции «Горьковская» до станции «Площадь Свободы» были сделаны менее чем за пять месяцев после длительного комплексного обследования и получения всех необходимых экспертных заключений. Теперь комплекс «Евдокия» приступил к работе, построить первый тоннель планируют уже осенью.
Проектом предусматривается продление Автозаводской линии на 3,06 километра закрытым способом со строительством двух станций неглубокого заложения — «Площадь Свободы» и «Сенная».