В Нижнем Новгороде приступили к строительству тоннеля от станции «Горьковская»

Генеральный директор группы компаний «Моспроект 3» Константин Матвеев сообщил, что все подготовительные работы к проходке двух тоннелей от станции «Горьковская» до станции «Площадь Свободы» были сделаны менее чем за пять месяцев после длительного комплексного обследования и получения всех необходимых экспертных заключений. Теперь комплекс «Евдокия» приступил к работе, построить первый тоннель планируют уже осенью.