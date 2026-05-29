В Красноярске появится площадка научно-технологического центра «Долина Менделеева»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты ЗС поддержали передачу земельного участка и объекта незавершенного строительства на Шахтеров для размещения ИНТЦ «Долина Менделеева».
Речь идет об участке площадью 6,7 тыс. кв. м и недостроенном здании площадью 12,8 тыс. кв. м (готовность около 15%). Объект находился на балансе краевого управления капитального строительства с 2020 года, однако средства на его завершение не выделялись.
Отметим, фонд «Долина Менделеева» создан в 2019 году СФУ и РХТУ им. Менделеева. Центр занимается разработками в области разделения редких металлов и высокотехнологичной химии.
