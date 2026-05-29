Власти Балтийска ведут переговоры с собственниками «Витланда» для благоустройства пляжа

Власти Балтийского городского округа ведут переговоры с собственниками арт-деревни «Витланд» по вопросу благоустройства местного пляжа. Об этом рассказала глава муниципалитета Нина Фёдорова министру по культуре и туризму Андрею Ермаку в ходе осмотра пляжной инфраструктуры.
«Самый главный вопрос, наверное, проблемный — это арт-деревня “Витланд”. В прошлом году губернатор выделил из резервного фонда деньги на обеспечение там безопасности. Вы всё должны были сделать. Вы всё как будто бы сделали, но пляжа, я так понимаю, там не будет официального», — сказал Ермак.
Нина Фёдорова подтвердила, что у властей таких планов пока нет. Министр поинтересовался, ведутся ли переговоры с собственниками «Витланда» по вопросу благоустройства пляжа. По словам Фёдоровой, переговоры ведутся, но пока не привели к желаемому результату.
«Наверное, надо просто попытаться ещё убедить, потому что и их туристы пользуются этой инфраструктурой», — предположила глава округа.
«Сейчас там обеспечена безопасность. Теперь мне кажется логично с их стороны добавить чуть-чуть вот такой симпатичной инфраструктуры, чтобы пляж был комфортным и приносил удовольствие, а не только обеспечивал безопасность. Дорожки вот такие настелить. В этом ничего сложного нет, это не стоит каких-то глобальных денег. Пляжем пользуются в первую очередь их туристы», — отметил Ермак. Он поручил продолжить переговоры с владельцами арт-деревни и сообщить о результатах к 12 июня.
«Если официальная позиция будет отрицательная, то тогда что-то будем думать, потому что мне кажется всё-таки, если были выделены деньги и безопасность там обеспечена, ну, странно не сделать там официальный пляж», — заключил Андрей Ермак.
О том, что власти Балтийска намерены обеспечить безопасность на пляже «Витланда», стало известно летом 2024 года. «По статистике именно в этом районе каждый год тонут 2−3 человека, а за последние 7 лет там погибло 15 отдыхающих», — сообщали тогда в администрации округа.