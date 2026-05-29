Красноярские ветераны триатлона взяли три золота на международных стартах

Валерий Подлесный и Икандар Шахов выиграли престижные соревнования Ironman 70,3 Shanghai в своих возрастных группах — 65−69 лет и 70−74 года соответственно. Они показали лучшие результаты в гонке, включавшей 1,9 км плавания, велосипедный этап с преодолением дистанции 90 км, а также 21 км бега. Оба победителя отобрались на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Ницце (Франция).