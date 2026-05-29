Красноярские ветераны триатлона взяли три золота на международных стартах

Красноярские ветераны триатлона Валерий Подлесный, Искандар Шахов и Сергей Хазов удачно выступили на международных соревнованиях в Азии и Европе.

Красноярские ветераны триатлона Валерий Подлесный, Искандар Шахов и Сергей Хазов удачно выступили на международных соревнованиях в Азии и Европе. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта.

Валерий Подлесный и Икандар Шахов выиграли престижные соревнования Ironman 70,3 Shanghai в своих возрастных группах — 65−69 лет и 70−74 года соответственно. Они показали лучшие результаты в гонке, включавшей 1,9 км плавания, велосипедный этап с преодолением дистанции 90 км, а также 21 км бега. Оба победителя отобрались на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Ницце (Франция).

Еще двое представителей Красноярского края — Владимир Мусиенко (65−69 лет) и Анастасия Экзархова (25−29 лет) — попали в первую пятерку в других возрастных категориях.

Сергей Хазов завоевал титул чемпиона мира по версии Challenge Family в возрастной категории 40−44 года в Шаморине (Словакия). С результатом 4:00.48 он оставил позади киприота Андреаса Иафаса (4:03.24), ставшего серебряным призером. Бронзу завоевал словак Томас Злнай (4:08.03).

Напомним, недавно в Красноярске завершился Кубок города по конному спорту. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе Красноярского государственного аграрного университета. В предварительных заездах участвовали 30 спортсменов из Красноярска. В финал вышли 11 сильнейших участников.

