Красноярская магистраль перевела пожарные поезда в режим повышенной готовности

29 мая Красноярская железная дорога перевела в режим повышенной готовности все 14 пожарных поездов. Пресс-служба магистрали уточнила, что составы базируются на крупных станциях, равноудаленных друг от друга.
Такое расположение позволяет быстро направлять их в любую точку нашего края, Хакасии и районов Кемеровской и Иркутской областей. В экстренных случаях им предоставляется приоритет в движении.
В 2025 году поезда 13 раз привлекались для помощи в тушении пожаров. Каждый состав оснащен резервуарами, вмещающими более пяти тонн пенообразователя и до 180 тонн воды. Этого объема достаточно для заправки около 40 автоцистерн.
