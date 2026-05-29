Кп.
В Хабаровском крае раскрыто дело об убийстве с особой жестокостью 1995 года.
В Хабаровском крае суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершённом 30 лет назад. Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение против 52 летнего уроженца села Богородское Ульчского района. Он обвиняется по п. «г», «н» ст. 102 УК РСФСР — убийство, совершённое с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Преступление произошло в ночь с 11 на 12 февраля 1995 года в посёлке Де Кастри. Двое мужчин обманным путём вывели жертву из дома, после чего один из них выстрелил. Пострадавший скончался на месте. Сестра жертвы пыталась защитить брата, но соучастник оттащил её в сторону.
Второй участник преступления умер до суда, поэтому уголовное дело в его отношении прекращено. Подозреваемого задержали спустя 30 лет благодаря координационным усилиям прокуратуры. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Ульчский районный суд Хабаровского края.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru