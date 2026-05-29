Садоводам Красноярского края рассказали о новом виде мошенничества

Правоохранители сообщили о новой схеме мошенничества, которая рассчитана на дачников и других владельцев земельных участков. Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту садовода на «Госуслугах», — рассказали в полиции. Представители МВД уточнили: административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное установленным порядком: лично, заказным письмом или через «Госуслуги». Владельцам земельных участков также следует помнить, что привлечению к ответственности за нарушения земельного законодательства предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственника уведомляют заранее. Если вы получили сообщение о «штрафе за участок», хотя ранее не получали официальных уведомлений о проверке, то с высокой вероятностью речь идет о мошенниках, — отметили представители МВД.