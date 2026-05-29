Минздрав планирует изменить правила выдачи больничных

Минздрав России планирует изменить правила выдачи больничных — тем, кто уже оформлял его более четырех раз за полгода, выдадут листок нетрудоспособности на три дня, в течение которых соберется врачебная комиссия и установит причины частой заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС.
Это не коснется тех граждан, которые брали больничные в связи с уходом за больным членом семьи, беременностью, родами, при получении медпомощи при социально значимых заболеваниях, и тех заболеваниях, которые требуют заместительной почечной терапии. Согласно проекту, правило не будет касаться и тех, кто находится на стационарном лечении.
При этом проект предполагает, что в течение трех дней для часто болеющих граждан будет сформирована врачебная комиссия, на которой медики выяснят причину такой частой заболеваемости и улучшат лечение, а также продлят больничный на необходимый срок.
«Нововведения фактически не потребуют дополнительных действий со стороны пациента. Врач оформляет больничный на короткий срок и в течение этого срока представляет документы пациента на комиссию, которая определит дальнейшую траекторию движения — требуется ли дообследование, стационарное лечение либо другие медицинские мероприятия, — и продлит больничный на необходимый срок», — уточнили в Минздраве.
Предполагается, что новый порядок позволит выявлять причины длительной нетрудоспособности, улучшить оказание медпомощи и повысить ее доступность.
Как пояснили в министерстве, частое оформление листов нетрудоспособности может свидетельствовать о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента. Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации — выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения и профилактики, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни и трудоспособности пациента.
Кроме того, полученные данные позволят не только выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии, но и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, в том числе работников из так называемой «группы риска» по угрозе развития отдельных заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.