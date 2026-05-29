Власти проверяют возможный выброс цементной пыли в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Специалисты ведомства было начато разбирательство по факту возможного выброса цементной пыли с производственного объекта, который расположен на улице Селицкого. Фото и видео были опубликованы в соцсетях 27 и 28 мая.
Власти Минска проводят проверку в связи с возможным выбросом цементной пыли.
Специалисты лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды начали отбирать пробы. В случае, если количество загрязняющих веществ в воздухе будет превышено, в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.
Тем временем в Беларуси сильный ветер до 21 м/с повалил 51 дерево за один день.
