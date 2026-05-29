33 тысячам жителей Красноярского края пересчитали плату за мусор

Прокурорская проверка подтвердила, что услугу оказывали не в полном объеме. Однако оплату начисляли без скидки на переполненные контейнеры. Компании вынесли представление с требованием пересчитать платежи. Должностное лицо привлекли к ответственности за три нарушения: санитарных правил, нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами и требований к охране окружающей среды.