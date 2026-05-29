Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

33 тысячам жителей Красноярского края пересчитали плату за мусор

Прокуратура Красноярского края помогла добиться перерасчета за скопившийся мусор.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства прокуратуры 33 тысячам жителей Красноярского края сделали перерасчет за перебои с вывозом мусора. Об этом стало известно 29 мая.

Прошедшей зимой в Енисейском муниципальном округе мусор на площадках вывозили нерегулярно. Контейнеры переполнялись, а в морозы отходы исчезали редко. Местами площадки превращались в стихийные свалки. Но региональный оператор «Автоспецбаза» продолжал выставлять жителям полные счета.

Прокурорская проверка подтвердила, что услугу оказывали не в полном объеме. Однако оплату начисляли без скидки на переполненные контейнеры. Компании вынесли представление с требованием пересчитать платежи. Должностное лицо привлекли к ответственности за три нарушения: санитарных правил, нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами и требований к охране окружающей среды.

В итоге перерасчет сделали почти 33 тысячам жителей. Прокуратура следит, чтобы нарушения устранили окончательно, и история не повторилась следующей зимой.