33 тысячам жителей Красноярского края пересчитали плату за мусор

После вмешательства прокуратуры 33 тысячам жителей Красноярского края сделали перерасчет за перебои с вывозом мусора. Об этом стало известно 29 мая.
Прошедшей зимой в Енисейском муниципальном округе мусор на площадках вывозили нерегулярно. Контейнеры переполнялись, а в морозы отходы исчезали редко. Местами площадки превращались в стихийные свалки. Но региональный оператор «Автоспецбаза» продолжал выставлять жителям полные счета.
Прокурорская проверка подтвердила, что услугу оказывали не в полном объеме. Однако оплату начисляли без скидки на переполненные контейнеры. Компании вынесли представление с требованием пересчитать платежи. Должностное лицо привлекли к ответственности за три нарушения: санитарных правил, нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами и требований к охране окружающей среды.
В итоге перерасчет сделали почти 33 тысячам жителей. Прокуратура следит, чтобы нарушения устранили окончательно, и история не повторилась следующей зимой.