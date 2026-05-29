В России на 6% подорожало счастье — запросы волгоградцев скромнее

Аналитики выяснили, сколько нужно для счастья жителям Волгограда. В ходе опроса стало известно: горожане оценивают это состояние в денежном эквиваленте в 232 тысячи рублей в месяц. Это меньше, чем запросы среднестатистического россиянина — в среднем по стране сумма равняется 273 тысячам рублей.
Счастье неуклонно дорожает в регионе. Так, в июле 2025-го участники аналогичного опроса называли сумму в 220 тысяч рублей. В среднем по России на эти цели экономически активным жителям в 2026-м требуется на 6% больше, чем годом ранее, уточняют в SuperJob.
Запросы растут и с возрастом — с 220 тысяч рублей в месяц у тех, кому до 24-х, до 285 тысяч у респондентов старше 45-ти, и по гендерному признаку: мужчинам в среднем нужны большие суммы, чем женщинам: 309 против 240 тысяч. Россияне с заработком до 100 тысяч рублей оценивают счастливую сумму в 223 тысячи, а с заработком от 150 тысяч — в 337 тысяч рублей.
Среди мегаполисов по уровню запросов лидирует Москва — в среднем 295 тысяч рублей, на второй строчке — Санкт-Петербург с результатом 282 тысячи, на третьем — Владивосток с 279 тысячами рублей.
