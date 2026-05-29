В Сибири пенсионерка пережила ужас и помогла поймать рецидивиста

Суд приговорил рецидивиста к 8 годам 6 месяцам колонии особого режима.

В Мариинске пенсионерка опознала в коридоре полиции грабителя, напавшего на неё неделей ранее. Об этом сообщают VSE42.RU.

Поздним вечером 62-летняя жительница Мариинска возвращалась с вокзала. 49-летний рецидивист поругался с женой из-за денег, выпил и вышел «на охоту». Пропустив женщину вперёд, он ударил её несколько раз по голове и потребовал 10 тысяч. Денег не было, тогда он забрал банковскую карту (на счету было около 4 тысяч). Серьги не тронул — узнав, что они серебряные, потерял интерес.

Он не успокоился и повёл жертву к ней домой за деньгами, прижав к боку пальцы, имитируя нож. При входе в дом пенсионерка закричала: «Спасай, меня убивают!». Сожитель выбежал с кочергой, но, будучи босиком и в домашней одежде, не смог его догнать.

Через неделю женщина пришла в полицию на допрос и случайно узнала в коридоре нападавшего. Его задержали, он сознался. Суд приговорил рецидивиста к 8 годам 6 месяцам колонии особого режима.