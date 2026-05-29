Минтранс утвердил единый стандарт игровых на транспортных объектах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минтранс России утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры, сообщило министерство.
Соответствующее распоряжение подписал министр транспорта Андрей Никитин. Новый подход предусматривает создание многоуровневой системы обслуживания, которая учитывает тип объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов — от пеленания и кормления до отдыха и игровых зон.
«Требования к проектированию комнат матери и ребенка на транспортных объектах уже существуют. Но Минтранс пошел дальше — разработал единые подходы к оснащению комнат матери и ребенка и детских игровых зон для всех транспортных объектов», — приводятся в сообщении слова Никитина.
По результатам внедрения стандарта будет единая, понятная и безопасная инфраструктуру для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, добавил министр.