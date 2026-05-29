Суд отменил строительство 14-этажного жилкомплекса «Развития» на набережной Воронежа

Исследование проводили специалисты Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), и, по их выводам, отчет не соответствовал требованиям. Так, в нем не было прогноза развития опасного геологического процесса, притом что к площадке строительства примыкает крутой склон с риском оползневых явлений. Например, использованы сведения о плотности водонасыщенных песков, полученные еще в 1975 и 2014 годах, что не вполне актуально в 2025 году. Замечания вызвал и анализ гидрогеологических условий: не было сведений о сезонных колебаниях уровня подземных вод, прогнозе их изменений под влиянием строительных работ, а также оценки взаимного влияния проектируемого здания и подземных вод. По мнению экспертов, это не позволяет корректно спроектировать инженерную защиту фундамента. Не содержалось и прогноза изменения гидрогеологических условий, оценки рисков подтопления территории.