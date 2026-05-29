Кафе и бары Перми сделают скидки для гостей Дягилевского фестиваля 2026

Дирекция Дягилевского фестиваля сообщила о продолжении сотрудничества с кофейни, бары и рестораны города. По традиции прошлых лет, они предоставят скидки гостям и участникам главного культурного события 2026 года в Пермском крае.
Организаторы Дягилевского фестиваля пояснили, что для интересного и приятного проведения нескольких июньских дней необходимы проверенные и новые места — куда ходить на завтраки и ужины, где пить кофе и наводить красоту, покупать самые красивые букеты и локальные сувениры.
Скидки при посещении этих мест составят приятные бонусы от 5 до 20 процентов. Для этого надо показать бейдж участника или билет на любое фестивальное событие.
В число партнеров Дягилевского фестиваля 2026 вошли точки общепита: Caramella, «Ранние птпшки», «Фрай», «Место», Arca, Red cup, «Игрушки», «Чоскыт керку», «Тяньгоу», Mirage, «Парадная», Curtiss, Wine25, Gatsby`s bar&grill, К16cafe, Ruby, Interview, La Bottega, Rob Roy, Nolan Wine & Kitchen, «Особняк», «ПРОЕКТРЫБЫ», Belka, «Тайная В», «Наири». Они порадуют ланчами и бранчами, фирменными напитками, ужинами. Некоторые из них в качестве угощения преподнесут бокал игристого.
Купить самые красивые букеты и локальные сувениры, а также навести красоту перед концертами и перфомансами помогут: Authentica Club Grange, Mono, Utrom, Flow, Vozduh, Aldo Coppola by Perm, Biologique Recherche.
Дягилевский фестиваль 2026 в Перми 28 мая также дополнил основную программу ночным электроакустическим перформансом Владимира Мартынова «31-я гексаграмма» (18+), показом работ участников арт-резиденции «Остров» в Хохловке (16+), концертом-перформансом «Посвящение Ивану Голлю» (18+).
Часть фестивальных событий состоится на территории «Завода Шпагина». До них можно добраться бесплатно на брендированном автобусе Пермской художественной галереи.