Ремонт набережной Алушты отстает от графика

«Фиксируем отставание от графика. Подрядной организации поручено повысить темпы, довести количество рабочих на объекте до 100 человек. Администрации Алушты (поручено) взять на жесткий контроль ход реализации проекта», — написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
По его словам, в настоящее время на объекте ведется устройство железобетонных конструкций подпорных стен, армирование и бетонирование территории, формирование променадной зоны.
Все работы должны быть полностью завершены до конца июня текущего года, подчеркнул крымский премьер.