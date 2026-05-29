Ремонт набережной Алушты отстает от графика

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Работы по капремонту берегоукрепительных сооружений набережной Алушты в районе санаториев «Утес» и «Карасан» общей протяженностью 720 метров отстает от графика. Власти Крыма поручили увеличить количество рабочих и техники на объекте. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам посещения объекта.

Источник: Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС

«Фиксируем отставание от графика. Подрядной организации поручено повысить темпы, довести количество рабочих на объекте до 100 человек. Администрации Алушты (поручено) взять на жесткий контроль ход реализации проекта», — написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.

По его словам, в настоящее время на объекте ведется устройство железобетонных конструкций подпорных стен, армирование и бетонирование территории, формирование променадной зоны.

Все работы должны быть полностью завершены до конца июня текущего года, подчеркнул крымский премьер.

