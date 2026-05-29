Исторический «Арестный дом» продают в Липецкой области за 1 рубль

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на продажу объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Арестный дом» 1912 года постройки на улице Фридриха Энгельса, 135 в Усмани. Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 392,6 кв. м. Начальная цена лота составляет 1 ₽ Покупатель принимает на себя обязательство выполнить все конкурсные условия по реставрации объекта до 2033 года включительно. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».