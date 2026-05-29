Ретропоезд Нижний Новгород — Арзамас за четыре месяца перевез 5 тысяч пассажиров

В январе — апреле 2026 года туристический ретропоезд на паровозной тяге перевез по маршруту Нижний Новгород — Арзамас почти 5 тыс. пассажиров. По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, поезд за это время совершил свыше 58 рейсов.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, 3,7 тыс. туристов поехали по мультимодальному маршруту «Бал в Болдино». Он включает в себя поездку на пригородном поезде с пересадкой на автобус до музея-заповедника А. С. Пушкина.

Всего за четыре месяца 2026 года туристскими поездами в Нижегородской области воспользовались свыше 21 тыс. пассажиров.