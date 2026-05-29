В Омске суд отказал застройщику из-за снесенного особняка

Омский областной суд отказал застройщику в требовании исключить защитную зону объекта культурного наследия из градостроительного плана участка на улице Маршала Жукова. Суд пришел к выводу, что ограничения действуют законно, несмотря на то, что сам исторический особняк был снесен более 30 лет назад.
С иском в суд обратился омский предприниматель Валерий Кокорин, владелец участка площадью 7,8 тысячи квадратных метров на улице Маршала Жукова, 6. Земля предназначена для многоэтажной жилой застройки. В выданном департаментом архитектуры градостроительном плане оказалось указано, что часть территории находится в границах защитной зоны объекта культурного наследия — особняка начала XX века на улице Почтовой.
По словам застройщика, это существенно ограничивает возможности строительства и уменьшает площадь застройки.
В качестве аргумента истец представил ответ Министерства культуры Омской области, согласно которому исторический особняк был демонтирован еще в 1995 году для строительства жилого дома. Сейчас на его месте находится многоквартирный дом.
Однако департамент архитектуры отказался исключать защитную зону. В ведомстве пояснили, что объект по-прежнему числится в Едином государственном реестре объектов культурного наследия и имеет статус памятника федерального значения.
Суд поддержал позицию департамента. В решении отмечается, что особняк был включен в реестр на основании решения облисполкома в 1991 году, а его статус подтвержден приказом Минкультуры России в 2016 году. Пока объект официально не исключен из реестра, все предусмотренные законом ограничения продолжают действовать.
Также суд подчеркнул, что департамент архитектуры не обладает полномочиями по исключению объектов культурного наследия из государственного реестра.
В результате исковые требования собственника участка были оставлены без удовлетворения. Апелляционная инстанция также оставила это решение без изменений.
Ранее сообщалось, что на этом участке Кокорин планирует возвести две 15-этажные высотки.