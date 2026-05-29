Омские пожарные спасли четверых после переворота лодки на Иртыше

Вечером в четверг, 28 мая, на реке Иртыш в районе садоводческого товарищества «Береговой» омские пожарные спасли из воды трёх взрослых и подростка. Их лодка перевернулась, после чего людей начало сносить вниз по течению.
Как рассказал старший пожарный-спасатель 42-й пожарно-спасательной части Василий Шупарский, сообщение о происшествии поступило около 21:30. В пожарную часть прибежал мужчина и сообщил, что заметил на реке перевёрнутую лодку и людей, которые держатся за неё.
Пожарные сразу выехали к предполагаемому месту происшествия. Спасатели рассчитали, что течение могло снести лодку ниже, и начали действовать на опережение. Машину оставили максимально близко к берегу, после чего через лесополосу добрались до реки. Там они заметили яркие спасательные жилеты.
Перевёрнутую лодку течением отнесло ближе к берегу. Она зацепилась за дно и находилась почти вертикально: из воды торчала только небольшая часть носа катера.
Сначала спасатели несколько раз пытались докинуть до людей верёвку со спасательным буем, однако сделать это не удалось. Тогда старший пожарный-спасатель Влад Раздымахо вплавь добрался до лодки, после чего людей начали вытаскивать на берег. По данным спасателей, двое из четырёх находившихся на борту были в спасательных жилетах, ещё двое — без них.
Владелец лодки сначала отказывался покидать судно. После того как троих человек вывели из воды, спасатели стали тянуть катер вместе с его хозяином. Всех участников происшествия передали медикам, однако от помощи они отказались.
По словам находившихся на лодке людей, судно раскачалось, зачерпнуло воду и перевернулось.
В ГУ МЧС России по Омской области напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации маломерных судов: не перегружать лодку, надевать спасательные жилеты на всех членов экипажа и соблюдать правила судовождения.