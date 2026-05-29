Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрет смартфонов на АЗС опровергли в нижегородском МЧС

Информация о том, что с 1 июня водителям запретят пользоваться смартфонами на автозаправках, оказалась недостоверной.

Сведения о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что порядок обеспечения пожарной безопасности на автозаправках строго определяется Правилами противопожарного режима в РФ и специальным Сводом правил для АЗС. Ни один из этих действующих нормативных документов не предусматривает ограничений на мобильную связь.

Нижегородское управление МЧС России подчеркивает, что введение подобного прямого запрета на территории заправочных станций в настоящее время даже не рассматривается.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании будут штрафовать за отказ давать места ветеранам СВО.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше