Запрет смартфонов на АЗС опровергли в нижегородском МЧС

Сведения о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В ведомстве пояснили, что порядок обеспечения пожарной безопасности на автозаправках строго определяется Правилами противопожарного режима в РФ и специальным Сводом правил для АЗС. Ни один из этих действующих нормативных документов не предусматривает ограничений на мобильную связь.
Нижегородское управление МЧС России подчеркивает, что введение подобного прямого запрета на территории заправочных станций в настоящее время даже не рассматривается.
Ранее сообщалось, что нижегородские компании будут штрафовать за отказ давать места ветеранам СВО.