На Дону за перевод террористам 2,7 млн рублей осудили жителя Ставрополя

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам колонии строгого режима 32-летнего жителя Курского округа Ставрополя по обвинению в финансировании террористического сообщества (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Он собрал и перечислил террористам более 2,7 млн руб. под видом благотворительности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.