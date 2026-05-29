Первая за неделю вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

На Солнце впервые с 22 мая зафиксирована вспышка класса M1.2 предпоследнего класса мощности. Об этом рассказали белорусам и другим жителям Земли в Институте прикладной геофизики.
Ученые подсчитали, что вспышка 29 мая, которая произошла в 10.22 по минскому времени, длилась 24 минуты.
— В последний раз мощная вспышка класса М2.4 происходила 22 мая, ее сопровождал выброс плазмы в сторону Земли.
Напомним, вспышки на Солнце могут сопровождать выбросы солнечной плазмы, облака которой, достигнув Земли, способны спровоцировать магнитные бури, что сказывается на метеочувствительных людях.
