Самыми популярными ЕГЭ на Южном Урале оказались обществознание и информатика

В Челябинской области на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались 15,3 тыс. человек. Об этом сообщили в «Челябинском институте развития образования».
В этом году среди дисциплин по выбору самыми популярными оказались обществознание, информатика, биология и физика.
Экзаменаторы отметили, что в последние годы все больше выпускников выбирает химию и профильную математику.
В этом году экзаменационный период начнётся 1 июня. В этот день вчерашним школьникам предстоят ЕГЭ по истории, литературе и химии. Химию будут сдавать 2,1 тыс. человек, историю — 1,5 тыс. человек, литературу предпочли 900 выпускников.