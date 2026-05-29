Самыми популярными ЕГЭ на Южном Урале оказались обществознание и информатика

В этом году экзаменационный период начнётся 1 июня. В этот день вчерашним школьникам предстоят ЕГЭ по истории, литературе и химии. Химию будут сдавать 2,1 тыс. человек, историю — 1,5 тыс. человек, литературу предпочли 900 выпускников.