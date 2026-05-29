Прокуратура отобрала дом у осужденного воронежского экс-полицейского Качкина

По данным прокуратуры, в апреле 2022 года решением Советского районного суда Воронежа у Игоря Качкина и его родителей изъяли в доход государства 18 объектов недвижимости на сумму 44,6 млн руб., а также средства в размере более 5 млн руб. Бывший замначальника ГИБДД пытался в суде добиться отмены конфискации имущества, но безуспешно. Уже в 2025 году было установлено, что на одном из изъятых участков семьей Качкина «в результате совершения взаимосвязанных регистрационных действий» было оформлено право собственности на ныне изъятый жилой дом площадью почти 500 «квадратов» и заключен договор долгосрочной аренды изъятого земельного участка. Вторым ответчиком по гражданскому иску прокуратуры выступала мать экс-полицейского Нина Качкина.