Движение бесплатного автобуса до пермской галереи продлили до 31 июля

Автобус, курсирующий в Перми до входа в художественную галерею, продлён с 28 мая до 31 июля 2026 года.
Расписание шаттла от остановки «Ул. Ленина» (она находится на улице Сибирской со стороны Театрального сквера) до галереи (улица Советская, 1, корпус 5) приводит в своих соцсетях Пермская художественная галерея.
В будние дни (со вторника по пятницу) первый рейс от ост. «Ул. Ленина» уходит в 12:00. Затем — каждый час до 20:00. В выходные дни (в субботу и воскресенье) первый рейс отправляется в 10:00. Далее — с интервалом в полчаса до 20:30.
Обратные рейсы от галереи до Театрального сквера отправляются в будние дни через 50 минут после отправления от ост. «Ул. Ленина», в выходные — через 20 минут. В понедельник в галерея не работает.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, как главе МИД Лаврову в Перми показали деревянных богов.