Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец пожаловался на горы мусора на Нижне-Волжской набережной

Мэрия оперативно привела в порядок пространство.

Источник: Комсомольская правда

Житель Нижнего Новгорода обратил внимание на состояние Нижне-Волжской набережной утром после ночных мероприятий. Видео об этом он опубликовал в социальных сетях.

На снятых нижегородцем кадрах видно, что пространство в районе Речного вокзала буквально усыпано мусором. На дорожках валяются бутылки, банки, бумажки и другие бытовые отходы. Урны на набережной переполнены, и мусор выброшен около них.

В комментариях пользователи предположили, что такая ситуация могла быть связана с прошедшими накануне последними звонками в школах. Якобы 11-классники приходили отмечать праздник на набережную и оставили после себя большое количество мусора.

Мэрия на ситуацию отреагировала оперативно. Коммунальщики привели Нижне-Волжскую набережную в порядок: убрали мусор и помыли дорожки. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации, такие работы проводятся ежедневно: пространство очищают от отходов, следят за состоянием газонов. В мэрии подчеркнули, что на территории набережной находится порядка 400 урн.

— По оценкам обслуживающей организации, для данной территории достаточно, — уточнили в пресс-службе.