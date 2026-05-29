В Воронеже увеличили оклады работникам детсадов и школ

На том же заседании городской думы было одобрено изменение в льготах на питание школьников, чьи родители — участники СВО — лишены родительских прав или ограничены в них. Эти меры были разработаны с подачи председателя парламента Андрея Дьяченко. Средства на питание таких ребят будут выделять на период участия гражданина в военной спецоперации; в случае его смерти, гибели, признании безвестно отсутствующим в ходе СВО, а также при увольнении по состоянию здоровья в связи с ранениями или увечьями, полученными на СВО.