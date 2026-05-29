В Воронеже увеличили оклады работникам детсадов и школ

Зарплаты педагогов и других сотрудников муниципальных образовательных учреждений вырастут. Размеры окладов увеличены задним числом, с 1 января 2026 года. Такое решение приняли депутаты Воронежской городской думы.
У педагогических работников детских садов и школ оклады выросли на 21 процент, у остальных — на 9,5 процента.
Для школьных учителей парламентарии также предусмотрели новую компенсационную выплату за ведение учебных курсов или предметов, связанных с использованием учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования (в том числе робототехнических наборов и наборов беспилотных авиационных систем). Такие педагоги будут получать дополнительно по 2,7 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, гордума определила размер доплаты (20 тысяч рублей) за выполнение обязанности руководителя в «флагманских школах» или спецклассах для развития базовых навыков работы с беспилотными авиасистемами в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Руководитель управления образования и молодежной политики мэрии Воронежа Ольга Бакуменко сообщила, что средства на выплаты в бюджете есть, зарплаты за текущий год пересчитают в ближайшее время.
На том же заседании городской думы было одобрено изменение в льготах на питание школьников, чьи родители — участники СВО — лишены родительских прав или ограничены в них. Эти меры были разработаны с подачи председателя парламента Андрея Дьяченко. Средства на питание таких ребят будут выделять на период участия гражданина в военной спецоперации; в случае его смерти, гибели, признании безвестно отсутствующим в ходе СВО, а также при увольнении по состоянию здоровья в связи с ранениями или увечьями, полученными на СВО.