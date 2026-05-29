Сборную Буркина-Фасо встретили в Волгограде с хлебом-солью и танцами с казачками

Встреча сборной команды Буркина-Фасо, которая прилетела в Волгоград за неделю до товарищеского матча со сборной России, прошла радушно, с песнями, плясками и традиционным русским караваем. Футболистам явно понравилось. Члены сборной с удовольствием станцевали с казачками.