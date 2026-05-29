Краевое МЧС опровергло информацию о запрете использования телефонов на АЗС

Соцсети Перми и часть СМИ 29 мая стали массово сообщать о предстоящем запрете по использованию мобильных телефонов на автозаправках. По их версии, запрет вступит с 1 июня.
В краевом МЧС сообщили, что информация не соответствуют действительности. Порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации АЗС определяется утвержденным постановлением правительства РФ и сводом санитарных правил.
«Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», — говорится в официальном ответе ведомства на фейк.
