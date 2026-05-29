Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на Доломановском провалился автомобиль

В Ростове на переулке Доломановском автомобиль провалился в размытое дорожное основание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на переулке Доломановском произошел провал автомобиля из-за размытия дорожного основания. Машину уже достали, место провала засыпали. Работы на участке ведет подрядная организация.

Подрядчик проводит ремонт дороги на участке от улицы Большой Садовой до улицы Текучева. На этом отрезке выполнили фрезерование покрытия.

Из-за уклона местности и обильных осадков произошло размытие основания. Подрядная организация обязана устранить все дефекты до 30 мая.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!