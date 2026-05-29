Казаки с балалайками встретили в Волгограде сборную Буркина-Фасо

Самолет с игроками сборной Буркина-Фасо приземлился в волгоградском аэропорту. Команду встретили с хлебом и солью артисты ансамбля «Казачий курень». Под баян и балалайку солисты исполнили русские народные песни, а некоторые футболисты, не удержавшись, пустились в пляс с артистками творческого коллектива. Другие члены сборной снимали теплый прием в воздушной гавани Волгограда на телефоны.

Напомним, 5 июня на Волгоград Арене пройдет товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо.

Фото администрации Волггоградской области.