Концерт, аквагрим и барахолка игрушек: на Летнем озере устроят праздник для детей

На сцене выступят детские и молодёжные коллективы, детей будут развлекать аниматоры. В программе: ярмарка изделий ручной работы, аквагрим, сладкая вата. Гостей ждут мастер-классы по живописи, росписи гипсовых фигурок и созданию деревянных магнитов. А ещё будет детская барахолка, где игрушки найдут новых хозяев.