Концерт, аквагрим и барахолка игрушек: на Летнем озере устроят праздник для детей

На Летнем озере пройдёт праздник для детей 0+. Мероприятие состоится в воскресенье, 31 мая с 12:00 до 16:00, сообщили «Клопс» организаторы.
На сцене выступят детские и молодёжные коллективы, детей будут развлекать аниматоры. В программе: ярмарка изделий ручной работы, аквагрим, сладкая вата. Гостей ждут мастер-классы по живописи, росписи гипсовых фигурок и созданию деревянных магнитов. А ещё будет детская барахолка, где игрушки найдут новых хозяев.
Организатором выступает центр социальной взаимопомощи «Сопричастность», который уже 10 лет помогает небогатым семьям. Средства, собранные на мероприятии, пойдут на поддержку тех, кто в этом нуждается.
Отмечать праздник детства будут и в других парках и скверах Калининграда.