Чем отличается говядина от телятины

Очень важно также качество жизни коров, отношение работников к своим питомцам, поскольку коровы очень чувствительны к стрессу. Хорошую говядину получают от животных, которые имеют доступ к выгулу на свежем воздухе и едят траву. Вкус травы напрямую на вкус мяса не влияет, но жир, окружающий мышцы, впитывает эти ароматы. Даже зимой, когда травы для питания скота не хватает и коровам добавляют в рацион сено, такое питание влияет на ароматику мяса и делает его вкус более насыщенным.