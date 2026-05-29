Чем отличается говядина от телятины

Об отличиях телятины и говядины рассказал эксперт Михаил Подгурский, заместитель генерального директора фермерского хозяйства «Гастродача Вселуг».
Вкус говядине придает жир, находящийся вокруг и внутри мышц. У каждой породы этот жир имеет свои особенности, зависящие от питания, климата и условий содержания животных.
Очень важно также качество жизни коров, отношение работников к своим питомцам, поскольку коровы очень чувствительны к стрессу. Хорошую говядину получают от животных, которые имеют доступ к выгулу на свежем воздухе и едят траву. Вкус травы напрямую на вкус мяса не влияет, но жир, окружающий мышцы, впитывает эти ароматы. Даже зимой, когда травы для питания скота не хватает и коровам добавляют в рацион сено, такое питание влияет на ароматику мяса и делает его вкус более насыщенным.
Для получения лучшей телятины требуется выгул на выгульных площадках и пастбищах. Телятину делят не по породам, а по возрасту и прочим особенностям: например, бывает молочная телятина или мясо откормленных телят.
Телят до двух месяцев держат в отдельных домиках, у каждого теленка свой домик. В этот период они кормятся материнским молоком. После перевода в общие телятники их начинают кормить сеном, отрубями, соломой, злаками (кукурузой, ячменем). Качество телятины оценивается по цвету, структуре, а также по количеству жировых вкраплений.