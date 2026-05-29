«Прошу строго не наказывать»: мать убитого в Черняховске мальчика выступила с последним словом

Мать первоклассника Димы (имя изменено), убитого в Черняховске в прошлом году, выступила в суде с последним словом. Корреспондент «Клопс» побывал на заседании в пятницу, 29 мая.
«Одного ребёнка я уже потеряла, — сказала Анастасия. — Прошу меня строго не наказывать и назначить минимальное наказание, чтобы я скорее вернулась к своей дочери».
Ранее Анастасия признала вину по двум статьям — 125 УК РФ («Оставление в опасности») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Обвинения в истязании женщина отрицает. Отчим также признал свою вину частично.
Следующее заседание состоится 9 июня, на нём будет предоставлена возможность высказать последнее слово отчиму мальчика Сергею. После этого суд удалится на совещание для вынесения приговора.