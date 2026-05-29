Санкции сняли с умершего нижегородского сенатора Владимира Лебедева

США сняли санкции сняли с экс-сенатора Нижегородской области Владимира Лебедева, умершего от инфаркта 30 ноября 2023 года. Ему был 61 год.
Владимир Лебедев трудился в регионе на руководящих должностях в таких компаниях как «Нижновэнерго» и «Лукойл». Был заместителем губернатора Нижегородской области, а также заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.
Кроме Владимира Лебедева США исключили из санкционных списков ещё 10 умерших россиян.
Как сообщалось ранее, нижегородские предприятия пополнили санкционные списки Японии и Великобритании.