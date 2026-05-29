в Хабаровском крае циркулирует фальшивый документ

Организации Хабаровского края получают документ с требованиями по обновлению сервисов воинского учёта, усилению контроля за электронными повестками и внесению данных о сотрудниках в реестр. В письме также говорится о штрафах и возможной приостановке деятельности, сообщает канал ВКонтакте «СтопФейк27. Подробнее — “Комсомольская правда” — Хабаровск.
Распространяемый документ является фейком. Военный комиссар Хабаровского края Сергей Евлампиев не подписывал подобных распоряжений, и никаких новых требований для организаций не вводилось. В тексте фальшивого письма встречаются несвойственные официальной переписке формулировки — эмоциональные и запугивающие выражения вроде «максимальная операционная готовность», «саботаж» и «принудительная приостановка деятельности предприятия». Формат рассылки также не характерен для официальных документов.
Граждан и представителей предприятий просят не поддаваться на провокации, не пересылать сомнительные документы и проверять информацию исключительно через официальные каналы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru