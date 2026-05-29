Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС напомнило о запрете маломерным судам приближаться к пляжам

МЧС: маломерным судам в купальный сезон запрещено приближаться к пляжам на 50 м.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Всем маломерным судам, в том числе гидроциклам и яхтам, в период купального сезона категорически запрещается маневрировать на акваториях пляжей и приближаться к местам купания людей ближе 50 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Категорически запрещено заходить в районы, объявленные опасными для плавания, а также маневрировать на акваториях пляжей и местах массового отдыха людей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что гидроциклы и другие маломерные суда должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от мест купания. В прошлом году на водных объектах России произошло 292 аварии с маломерными судами.

«Чаще всего причинами становились неумелое маневрирование и игнорирование прогнозов погоды перед выходом на воду. Дополнительные риски создает темное время суток: управление судном ночью или в сумеречное время опасно», — подчеркнул представитель ведомства.

Собеседник агентства напомнил, что в каждом субъекте временные пределы навигационного периода устанавливаются областным законодательством. Сотрудники ГИМС МЧС выходят в рейды на акватории для мониторинга и выявления нарушителей, а также предупреждения несчастных случаев с участием маломерных судов.

По данным МЧС РФ, всего на учете в ГИМС почти 1,6 миллиона маломерных судов и почти столько же аттестованных судоводителей. Только в Москве за последние четыре года общее количество зарегистрированных маломерных судов увеличилось в 2,6 раза — до 4 тысяч. Для контроля их безопасной эксплуатации столичные специалисты намерены использовать современные IT-решения и технологии.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше