Жители Красноярского края могут стать участникам форума стратегических инициатив

Собственные проекты по развитию регионов и страны могут представить жители края на форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум проводит Агентство стратегических инициатив уже в шестой раз. В прошлом году лучшие идеи вошли в топ-100 проектов страны, получили поддержку институтов развития, региональных властей, а их авторы — дополнительные возможности для профессионального и общественного роста. На этот раз идеи принимаются по пяти направлениям: социальное развитие, кадры, технологии, предпринимательство и экология. Подать заявку можно до 15 июня на платформе идея.росконгресс.рф. Самые перспективные идеи представят на финальном форуме, который пройдет 22 и 23 июля.