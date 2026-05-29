В селе Бима в Татарстане начали укладывать новый водопровод

Специалисты приступили к укладке нового водопровода на территории села Бима в Республике Татарстан. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Агрызского района.
«Новый водопровод позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение для всех домов, подключенных к сети. Это напрямую влияет на комфорт и качество жизни наших жителей», — отметил глава сельского поселения Эдуард Михайлов.
В прошлом году в селе уже провели масштабную модернизацию водопроводной инфраструктуры. Тогда было обновлено почти 5 км водопроводных сетей — работы затронули вводы для 150 домов. Также специалисты заменили водонапорную башню, что позволило стабилизировать давление в системе и улучшить подачу воды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.