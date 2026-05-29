Нижегородцам рассказали о строении ТМПК «Евдокия»

Он первым отправился от тупиков станции «Горьковская» в сторону площади Свободы.

Метростроевцы подготовили справку о строении тоннелепроходческого щита, который был закуплен в Китае и получил имя «Евдокия». Именно он первым отправится в Нижнем Новгороде от тупиков станции «Горьковская» в сторону площади Свободы. Информация о механизированном комплексе размещена в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

Диаметр ротора ТПМК с грунтопригрузом (модели ZTE6250) составляет 6,2 метра, общая длина — 83 метра, а длина головной части — 9 метров. Общий вес механизированного комплекса составляет 592 т, а вес головной части — 387 т.

«Самые тяжелые части ТПМК: передовой щит — 87 т, средний щит — 92 т, ротор — 60 т», — говорится в сообщении.

Напомним, что с улицы Горького планируют направить два комплекса в сторону демонтажной камеры на площади Свободы. Тоннелепроходческому комплексу «Евдокия» предстоит преодолеть 729 метров и установить 485 железобетонных колец.