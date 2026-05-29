Суд обязал алиментщицу из Балтийска устроиться на работу

В Балтийске 23-летняя девушка не платила алименты на содержание сына, который живет с отцом, и накопила долг 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, стимулом к исполнению родительских обязанностей стало возбуждение уголовного дела.